Ciclismo: Nairo Quintana non esclude un ritorno alla Movistar

10-02-2022 13:57

Il contratto di Nairo Quintana con la Arkéa-Samsic è in scadenza, e per il ciclista colombiano un possibile rientro con il team spagnolo non è da escludere per la prossima annata.

“Abbiamo vissuto molte cose belle e bisogna considerare tutto. All’epoca abbiamo stretto la mano a Eusebio Unzue, abbiamo mantenuto un buon rapporto ed in questo momento non escludo nulla”.

Al momento però il nativo di Cómbita ha confermato di trovarsi molto bene con la sua attuale formazione: l’Arkéa-Samsic.

“Il progetto sta andando bene, continua a crescere e ha un buon budget. Sono grato per il supporto di Arkéa. Tutti mi hanno accolto e mi hanno supportato nei momenti difficili”.

Quintana dunque, prossimo a cominciare la sua stagione al Tour de la Provence, nel corso del 2022 cercherà di capire quale potrà essere la destinazione migliore per lui.

“La cosa più importante a cui pensare è cosa è meglio per me e firmare un contratto in cui ho la massima tranquillità per svolgere nel modo giusto” ha chiosato il sudamericano.

OMNISPORT