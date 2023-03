Ciclismo, Parigi – Nizza: la cronosquadre è della Jumbo-Visma

Nella terza tappa della corsa ciclistica francese, ci pensa il team olandese a prendersi il successo grazie al tempo di 33.55.11 con il capitano Vingegaard che continua a guadagnare punti preziosi in classifica.

07-03-2023 18:57

Successo importante per la Jumbo-Visma che si aggiudica la terza tappa della Parigi – Nizza. Il percorso odierno contava 32,3 km con partenza e arrivo a Dampierre-en-Burly, la squadra olandese è stata capace di portarlo a termine in 33 minuti, 55 secondi e 11 centesimi. Tra questi c’è anche l’azzurro Edoardo Affini.

A leccarsi i baffi è il capitano Jonas Vingegaard che guadagna punti importanti in classifica ed ora è in terza posizione ad appena 3’’ di ritardo dal nuovo leader Magnus Cort.

Questa prova è stata insolita: per la prima volta il tempo finale di ogni team è stato calcolato non su un gruppo di corridori ma sul primo atleta di ogni squadra a tagliare il traguardo.

Alle spalle della Jumbo-Visma si sono piazzate l’EF Education – EasyPost di Magnus Cort ed il team Jayco – AlUla di Simon Yates.