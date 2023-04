Ciclismo: Quintana alla Soudal-QuickStep?

Senza contratto per il caso Tramadol, sarebbe di aiuto a Evenepoel nei grandi Giri

11-04-2023 18:04

Dopo il caso Tramadol (sostanza vietata in gara ma non considerata doping), Nairo Quintana è stato privato del risultato al Tour 2022 e si è ritrovato senza squadra dopo la rescissione con l’Arkèa-Samsic. Da allora non ha più corso, ma le speranze non sono ancora tramontate. Dopo le voci a febbraio di interesse nei suoi confronti da parte della AG2R Citröen, della Groupama–FDJ e della TotalEnergies (tutte con licenza World Tour) – voci mai confermate –, arriva ora la notizia che ci sarebbe una nuova squadra interessata a lui. Si tratta della Soudal-QuickStep, che vorrebbe il colombiano in squadra per aiutare Remco Evenepoel nelle grandi corse a tappe. Quintana, che non ha mai smesso di allenarsi, ha recentemente dichiarato in un’intervista a ESPN che pensa “di avere ancora un anno per continuare a godermi a pieno la bicicletta”