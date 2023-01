Ciclismo, Quintana verso il ritiro

23-01-2023 16:23

Nairo Quintana è in procinto di lasciare il mondo del ciclismo, a quanto riporta il programma colombiano‘Ciclismo en Grande’.

Il classe 1990, che ha vinto 51 manifestazioni nel corso della sua carriera e che ha regalato alla Colombia, dove ha convocato una conferenza stampa in settimana, il Giro d’Italia 2014 e la Vuelta 2016, non ha squadra per il 2023: i contatti con l’italiana Corratec non sono andati a buon fine, dopo un 2022 disastroso sul piano dell’immagine; con i colori dell’Arkea-Samsic Quintana si era difatti classificato al sesto posto in Francia, risultato cancellato dall’uso del tramadolo, antidolorifico per cui non era stato poi sanzionato, essendo la sostanza consentita dalla Wada (a differenza dell’Uci ma non ancora dalla Wada.

Quintana, che non ha mantenuto le premesse di inizio carriera e che ha lasciato il testimone di stella ‘cafetera’ a Egon Bernal, è salito tre volto sul podio a Parigi.