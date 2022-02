Ciclismo, Sonny Colbrelli: "Per il 2022 sono molto motivato"

25-02-2022 14:40

Con le magnifiche vittorie agli Europei e alla Parigi-Roubaix, Sonny Colbrelli è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione. Ora manca sempre meno al via delle gare, con l’Omloop Het Nieuwsblad del 27 febbraio 2022 che sarà la prima di una serie di gare che si concluderà con il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix.

Sonny Colbrelli ha parlato così a Spaziociclismo prima dell’inizio delle competizioni:

“Eccoci alla prima gara di questa stagione 2022. È l’apertura della stagione delle Classiche in Belgio e per questo motivo è molto importante per me iniziare bene. Devo ammettere che non è un inizio facile per la stagione. Comunque, arrivo alle corse dopo un ottimo blocco di allenamento in altura con la squadra e sono anche molto motivato. Abbiamo una selezione perfetta per fare bene all’inizio della stagione delle classiche”.

Ha preso la parola anche il DS Rolf Aldalg, che è consapevole della forza della propria squadra:

“Siamo fiduciosi della qualità della selezione. Sonny Colbrelli per un arrivo in volata, un super motivato Dylan Teuns e un esperto Heinrich Haussler. È anche un momento emozionante per Mark Padun, che non ha mai corso in Belgio. Ne sono entusiasta. Siamo qui per correre e dare battaglia, correre all’attacco e dare il massimo”.

