Ciclismo su pista, Europei: l'Italia sfida la Gran Bretagna per due ori

Sia i maschi che le donne hanno battuto la Francia in semifinale e stasera lotterano per il primo posto.

09-02-2023 15:25

Dopo le donne, anche l’Italia maschile del ciclismo su pista ha regalato spettacolo agli Europei a Grenchen: sono infatti due le finali che gli azzurri si sono guadagnati con i due inseguimenti a squadre. Il quartetto tricolore campione olimpico in carica, in particolar modo, andrà a giocarsi il titolo continentale che manca al Bel Paese dal 2018.

In semifinale, la Francia ha dovuto soccombere al quartetto di formazione schierato due anni fa a Tokyo: Filippo Ganna, Jonathan Milan, Manlio Moro e Simone Consonni. Col crono di 3:48.333, gli azzurri hanno spazzato via i transalpini conquistando la finale per l’oro contro la Gran Bretagna, autrice di un super 3:48.504 contro la Danimarca (che gareggerà per la finalina per il bronzo con la Francia).

Grande prova anche per le donne: le campionesse del mondo approdano in finale senza troppe difficoltà e anche loro affronteranno la Gran Bretagna per la medaglia d’oro. Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno timbrato il crono di 4:13.191 e superato così come i maschi la Francia. L’Italia andrà a caccia di due ori e per i pronostici l’impresa è assolutamente possibile.