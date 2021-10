Ciclismo su pista, Ganna e compagni miglior squadra ai Giochi

25-10-2021 15:52

Per una vittoria singolare bisogna essere il più forte di tutti, per un trionfo di squadra serve molto di più. Questo concetto, il quartetto italiano dell’inseguimento deve averlo assimilato molto bene. Grazie all’oro Olimpico a Tokyo 2020 e al successo nel Mondiale, i quattro azzurri hanno ricevuto un premio importante.

Ganna e soci sono stati votati per la miglior performance di squadra in una prova maschile dall’ANOC (Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali) ai Giochi. Alla premiazione erano presenti Ganna, Lamon e Milan mentre Consonni, ancora impegnato nella rassegna iridata in Francia ha dovuto rinunciare.

Durante la premiazione, Ganna ha preso la parola: “È un riconoscimento molto importante per noi, siamo come una famiglia. Ora ci possiamo rilassare perché non è facile concentrarsi per l’evento più importante per 5 anni. Ci siamo impegnati al massimo per raggiungere gli obiettivi e si possono vedere i risultati”, ha concluso il leader del quartetto d’oro.

