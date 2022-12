Ciclismo - Torna la sei giorni di Rotterdam, Viviani di nuovo in pista

06-12-2022 18:21

A due anni di distanza ecco la sei giorni di Rotterdam che parte questa sera, martedì 6 dicembre, e finirà domenica 11 dicembre.

Tredici coppie al via pronte a prendersi il trono dopo l’ultimo successo firmato Havik – Stroetinga. Fra questi anche Elia Viviani e Matteo Donegà abbinati, rispettivamente, al ciclista olandese Vincent Hoppezak e al ceco Denis Rugovac. L’ultimo italiano a prendere parte ad una sei giorni così importante fu Michele Scartezzini a Gand nel 2021.

Viviani dopo Rotterdam si trasferirà a Montichiari dove dal 21 al 23 dicembre lavorerà con il ct della pista Marco Villa. Accanto a lui anche Filippo Ganna. Tutto questo per farsi trovare pronti ad un 2023 ricco di appuntamenti a partire dagli europei a Grenchen in Svizzera in programma nel mese di febbraio.