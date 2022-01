Ciclismo, Tour de France 2023: svelate le prime tre tappe

26-01-2022 20:09

Siamo ancora davvero molto lontani dal via dell’edizione 109 del Tour de France 2022, ma in Francia si inizia a pensare già all’edizione 100, che prenderà il via nel 2023. In quell’anno, la Grande Blucle avrà una grandissima novità, ovvero prenderà il via dai Paresi Baschi, in Spagna, e nello specifico della città iberica di Bilbao.

Sono infatti state annunciate nella giornata di oggi, da ASO le prime tre date del Tour de France 2023. Queste tappe saranno davvero complicate, con alcune salite che potrebbero far sudare parecchio tutti i ciclisti in gara. Partenza ed arrivo a Bilbao nella prima frazione, Vitoria-Gasteiz – San Sebastián (a ripercorrere alcuni tratti della celebre Classica) per la seconda, via da Amorebieta-Etxano e trasferta verso la Francia per la terza. Inizierà dunque subito col botto l’edizione che celebra i 100 anni della Grande Boucle.

Queste le prime tre tappe del Tour de France 2023:

Tappa 1 (01/07): Bilbao – Bilbao, 185 km

Tappa 2 (02/07): Vitoria-Gasteiz – San Sebastián, 210 km

Tappa 3 (03/07): Amorebieta-Etxano – ?

