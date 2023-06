Ciclismo, Trentin va da Cancellara

Sembra imminente la separazione tra il 33enne e il Team Uae Emirates. L'azzurro abbandonerebbe dunque il World Tour

09-06-2023 10:38

Sembra imminente la separazione tra Matteo Trentin e il Team Uae Emirates che, secondo la Gazzetta dello Sport, non gli rinnoverà il contratto. L’azzurro abbandonerà così dopo tanti anni il World Tour. Sempre secondo la rosea, Trentin potrebbe approdare al Tudor Pro Cycling Team, squadra professional che ha in Fabian Cancellara uno dei punti di riferimento. Il team elvetico è in forte crescita e ha programmi interessanti per il futuro; al momento, però, ha un calendario di corse piuttosto limitato. L’arrivo di Trentin darebbe naturalmente ulteriore spessore alla squadra svizzera.