Ciclismo, Valverde punta il Giro di Lombardia per chiudere alla grande

05-10-2022 16:48

E’ pronto al passo d’addio Alejandro Valverde, che ha vinto il trittico lombardo grazie al secondo posto nella Coppa Agostoni e al terzo nella Tre Valli: “Sono soddisfatto del mio sprint, ieri Pogacar era nettamente il più forte, ho provato ad anticiparlo, ma sono contento del podio. Sabato proverò a vincere il Giro di Lombardia, il percorso è difficile e mi piace, ma non so se sarò uno dei favoriti: sarà bello chiudere assieme a Nibali, dentro la corsa siamo stati sempre avversari, ma fuori siamo grandi amici. Prima c’è stata la Vuelta e poi queste corse in Italia, più volte ci siamo fronteggiati, abbiamo condiviso la fatica: anche lui ha una buona forma e spero che sabato sia della partita per un’ultima battaglia insieme”.

L’iridato 2018 ammette che qualche pensierino di cambiare la decisione c’è stato: “Certe volte mi dico che forse potrei continuare, ma ormai non torno indietro. Preferisco ritirarmi ora facendo risultato e lasciando un bel ricordo di me ai tifosi. So già che mi mancherà tutto della carriera da professionista, ma non abbandonerò il ciclismo. Continuerò ad andare in bici, forse in modo più intenso, mi dedicherò alla famiglia, avrò più tempo con gli amici, sicuramente continuerò a raccontare le mie avventure in bicicletta”.