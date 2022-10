Ciclismo, Vingegaard è intenzionato a difendere la maglia gialla

31-10-2022 12:21

Dopo aver battuto Vincenzo Nibali e Chris Froome al Criterium di Singapore, la maglia gialla 2022 Jonas Vingegaard getta uno sguardo alla stagione che verrà: ““La programmazione della prossima stagione? Non ne abbiamo ancora parlato, lo faremo durante lo stage di dicembre. Al momento preferirei correre il Tour de France, ma dobbiamo tenere in considerazione il Giro d’Italia come alternativa e le tre cronometro presenti nel percorso. Deciderò assieme alla squadra”.

Nell’ultima edizione della prestigiosa corsa francese è nata una sana rivalità con Tadej Pogacar, che il danese ha messo sì alle spalle, ma che vanta nella sua bacheca già due vittorie sulle strade transalpine: “Evenepoel è già un grandissimo corridore, ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi e la Clasica San Sebastian, poi è diventato campione del mondo nel corso della stessa stagione, è stato impressionante. Dovrà essere preso in considerazione nei Grandi Giri. Sta emergendo come uno dei rivali principali, ma considero ancora Pogacar il corridore da battere”.