19-09-2022 21:51

Matteo Trentin e Davide Ballerini hanno partecipato all’allenamento della Nazionale diretta da Daniele Bennati, al debutto da CT al Mondiale: con l’arrivo di queste due pedine il gruppo azzurro, che ripeterà le tre ore di sgambata sulle strade australiane domani, è al completo.

Giovedì verrà testato il percorso in vista della gara dei professionisti prevista domenica e per la quale il tecnico scioglierà in merito i nomi delle riserve.