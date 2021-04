Ciclismo: Zdenek Stybar potrebbe tornare a gareggiare a maggio

Dopo essersi sottoposto a una procedura di ablazione a causa di un’aritmia cardiaca riscontrata dopo la Gand-Wevelgem, il corridore ceco della Deceuninck-Quick Step, Zdenek Stybar ha dichiarato a Het Laatste Nieuws che potrebbe tornare a gareggiare a fine maggio.

Stante quanto dichiarato da lui stesso, Stybar non è anora tornato in sella ad allenarsi, ma non dovrebbe avere problemi, al momento opportuno, a tornare in gara. Tra l’altro, di recente anche Elia Viviani ha avuto un imprevisto simile. L’azzurro, che si è sottoposto a una procedura di ablazione a gennaio, non solo sta correndo senza problemi, ma è anche già riuscito a cogliere un successo in questo 2021.

A questo punto, Stybar, probabilmente, opterà per un rientro graduale e cercherà di raggiungere il top della forma in vista della fine di settembre. Infatti, gli obiettivi principali, per lui, saranno il campionato del Mondo che si terrà in Belgio e che presenta un tracciato decisamente adatto alle sue caratteristiche, e quella Parigi-Roubaix che insegue dal 2013, ma che, al momento, ha solo sfiorato e che si correrà ad Ottobre, visto lo slittamento a causa della pandemia di covid19.

OMNISPORT | 15-04-2021 09:48