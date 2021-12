Ciclocross, Coppa del Mondo 2021: si corre a Santo Stefano

23-12-2021 09:03

Domenica 26 dicembre si correrà sul tracciato di Dendermonde in Belgio, che per il secondo anno consecutivo ospita questo appuntamento post-natalizio, uno degli eventi più attesi della stagione 2021/22 della Coppa del Mondo di ciclocross.

Tante prove e tante gare previste: da quella riservata alle Donne Juniora quella per gli Uomini U23, anche se ovviamente i fari saranno puntati sulla prova riservata agli Uomini Elite che vedrà infatti il debutto stagionale del Campione del Mondo in carica, l’olandese Mathieu Van der Poel, offrendoci per la prima volta in stagione l’epica sfida con il belga Wout Van Aert.

Il corridore della Jumbo-Visma ha già corso e vinto due gare in stagione, compreso il suo esordio in Coppa del Mondo sulla neve della Val di Sole ed è sembrato subito in grande condizione. Diversa la situazione legata a Van der Poel che torna in sella dopo l’infortunio rimediato al ginocchio e che naturalmente non potrà essere al 100% della condizione.

Anche in campo femminile ci si aspetta spettacolo. Torna infatti Marianne Vos, regina delle due ruote che quest’anno ha vinto in tre delle cinque gare a cui ha partecipato. Insieme a lei ci saranno ovviamente le due principali contendenti per la classifica generale di Coppa del Mondo, Lucinda Brand e Denise Betsema, in una prova che può essere decisiva per l’assegnazione del titolo.

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS, NAMUR 2021: IL PROGRAMMA

Domenica 26 dicembre:

Ore 9:30 – Uomini Junior

Ore 10:30 – Donne Junior

Ore 12:00 – Uomini U23

Ore 13:40 – Donne élite

Ore 15:05 – Uomini élite

