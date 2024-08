Cincinnati, la pioggia blocca il programma: Sinner-Zverev rischiano di giocare nella notte italiana

La pioggia sta scompaginando i piani degli organizzatori: interrotta la semifinale femminile tra Pegula-Badosa, con l'americana avanti 6-2 3-4

Sarà una lunga serata quella che attende gli appassionati italiani (e non solo): la semifinale tra Jannik Sinner e Sascha Zverev rischia infatti di slittare a tarda notte, perché a Cincinnati da qualche minuto piove copiosamente, al punto che anche la sfida in programma sul centrale tra Pegula e Badosa è stata interrotta con l’americana avanti 6-2 3-4, Addetti al campo stanno tentando di asciugare la superficie per consentire alle due atlete di riprendere a giocare, così da consentire di completare il match e poi lasciare spazio alla prima semifinale maschile. Ma le previsioni meteo indicano come alta la probabilità di nuove precipitazioni (seppur brevi) nelle prossime due ore, e pertanto non è escluso che il match di Sinner possa essere posticipato alla serata americana, quando in Italia sarà mattino (ci sono 6 ore di fuso orario).

In aggiornamento