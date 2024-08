Sinner non si sente in caduta libera, l'anca non gli dà problemi e assicura: momento positivo non è finito

L'azzurro domani affronterà Thompson agli ottavi di Cincinnati e anche se non è ancora al meglio fisicamente sottolinea la costanza dei suoi risultati

Non è ancora il vero Sinner ma comincia – sia pur lentamente – ad assomigliargli un po’ di più quello che ha battuto in due set lo statunitense Alex Michelsen al Cincinnati Open. Non c’è più la tonsillite che lo aveva costretto a dare forfait alle Olimpiadi di Parigi ma a tormentare il n.1 al mondo è il fastidio all’anca che si porta dietro e che è stata una delle cause dell’eliminazione ai quarti avvenuta a Montreal, in Canada contro Rublev.

L’anca reagisce bene, Sinner soddisfatto

Domani agli ottavi sfiderà l’australiano Jordan Thompson, numero 32 del ranking Atp che ha eliminato Sebastian Baez. Non ci sono precedenti tra i due. Nella conferenza stampa dopo il match con Michelsen, Sinner ha parlato non solo del match ma del suo stato fisico e di come valuta la sua stagione: “Sicuramente ho pensato che il mio primo match fosse una sfida di buona qualità. Michelsen ha servito molto bene, e anche da fondo campo, ha giocato un tennis molto solido. è un giocatore molto giovane e prevedo un buon futuro per lui. Dal mio punto di vista, è stato un match duro. Fisicamente posso sicuramente migliorare, ma oggi mi sentivo così. Mi muovevo molto meglio, l’anca ha reagito davvero bene. Sono molto contento di questo. Adesso avrò un giorno libero, il che per me è positivo, e spero di essere pronto per la sfida di venerdì.”

Cincinnati è uno dei tornei in cui ha avuto difficoltà in passato. Sinner spiega il perché: “Direi le condizioni generali del torneo sebbene quest’anno, ho avuto la sensazione che il tutto sia un po’ diverso. Il campo è un po’ più veloce. L’anno scorso, invece, la palla rimbalzava maggiormente. Questo genere di cose possono cambiare molto rapidamente. Dipende anche se giochi di giorno o di notte. Tutto sommato, ho avuto la sensazione che oggi fosse un buon test per me, anche mentalmente. Ho cercato di mantenere la calma, soprattutto nei momenti molto critici della partita e quindi è stata una giornata positiva”. L’affetto dei tifosi per Sinner non manca nemmeno a Cincinnati: “È bello vedere che ti riconoscono non solo per il giocatore che sei, ma per la persona che sei. Per me questo è ancora più importante”.

L’altoatesino non ritiene di aver iniziato una parabola discendente a dispetto di qualche critica di troppo piovutagli addosso ultimamente: “Sento che il momento è ancora positivo. Ho ottenuto risultati molto costanti, quarti a Wimby, quarti a Montreal, il tutto dopo non aver recuperato del tutto a livello fisico. Io punto solo fare del mio meglio e non penso molto a quello che ho fatto in passato o all’inizio dell’anno, di sicuro possa darmi maggiore sicurezza. Le cose possono cambiare molto rapidamente, quindi cerco solo di rimanere positivo in ogni momento in cui posso. Di sicuro, non è facile giocare al massimo livello per un anno, ci saranno sempre un paio di momenti in cui cali un po’, ma, con la mentalità giusta, puoi ripartire. Quindi sto cercando di fare questo, e poi vedremo.”