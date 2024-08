Sinner, luna di miele finita con i tifosi? Dopo ko Montreal valanga di critiche

L'azzurro eliminato ai quarti: dopo le polemiche per forfait alle Olimpiadi nuova bufera sull'altoatesino, oggetto degli strali degli haters del web

Si è preso per mesi riflettori, elogi e applausi da tutta (o quasi) Italia ma la legge del pendolo vale anche per Jannik Sinner. L’azzurro, già criticato per aver saltato le Olimpiadi a causa di una tonsillite, viene preso nuovamente di mira sui social per il ko ai quarti del torneo Atp di Montreal.

Sinner ko ai quarti di Montreal

Dopo aver dato forfait ai Giochi di Parigi Sinner era andato in Canada per vincere ma un po’ per le condizioni fisiche ancora imperfette, un po’ per il tour de force cui è stato costretto (con due match di fila a distanza di poche ore per colpa della pioggia che ha stravolto il programma) è arrivato il ko ai quarti. Dopo aver battuto ieri sera Tabilo, nella notte italiana l’azzurro si è arreso in tre set a Rublev.

La campagna anti-Sinner riprende sul web

Fioccano reazioni acide: “Non vedo tutti questi carotini che si svegliavano alle 3 di notte per seguire il loro mentore.. ndo state?” e poi: “Che pinocchio sto Sinner” e anche: “Sinner esce anche da Montreal. Bruttissimo periodo. Non vorrei si rivelasse una delle tante meteore. Da quando ha raggiunto il n.1 si è fermato” e ancora: “Diciamocelo, ne ha sempre una”, oppure: “Molto male Jannik, molto molto male. Senza Alcaraz, senza Djokovic e con molti big fuori al primo turno. Questo era un torneo da vincere, punto”

C’è chi scrive: “Sinner effettivamente sembra un Murray già rotto” e anche: “A Montréal di nuovo dolore all’anca, poi ginocchio… Sembra svuotato di testa. Due match al giorno per uno che deve reggere al meglio dei tre set non dovrebbe essere un limite” e poi: “23 anni ed è già un rottame dal punto di vista fisico. Fra un paio d’anni si ritira” e ancora: “Ancora continuate a esaltare Sinner…quando in verità è un mezzo atleta che non vincerà più niente! Il Panatta 2.0″

Il web è scatenato: “Stavolta cos’aveva? Ha pagato l’assenza alle olimpiadi? Karma” e poi: “che aveva il pupo ? era stanco?” e ancora: “Si era subito visto dall’ inizio del torneo. Malanni fisici continui e distrazioni non sono consentiti almeno nel ruolo di un numero 1 che evidentemente è improprio. Non ha struttura fisica e mentale da n. 1. Inutile nasconderlo. Un ottimo giocatore a tratti”.

Non manca l’altra campana: “Dubitano dei malanni di Sinner, dubitano dei malesseri di Tamberi, ma l’unico sport che fanno è andare al supermercato in macchina…” e anche: “Dopo aver accontentato i fanatici della ‘fintamalattia’, eccoci qui. Dobbiamo recuperare forma fisica e morale, quindi avanti tutta Jannik. Siamo con te e avanziamo su un carro scintillante e sfoltito alla perfezione” e infine: “Sinner La risposta a quelli che sostenevano che doveva scendere in campo con la tonsillite l’ha data il campo…. Ha dovuto giocare due match a distanza di poche ore contro un buon giocatore ed un top ten ed è uscito perché se non stai bene certi ritmi non li puoi sostenere”