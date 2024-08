Cincinnati, Sinner sorprende se stesso e avvisa Zverev. Djokovic spara a zero sul caso Draper-Aliassime

Jannik Sinner commenta la vittoria in rimonta contro Rublev che lo ha portato a sfidare oggi Zverev nella semifinale del Master 1000 di Cincinnati. Intanto Djokovic dice "imbarazzante" del caso Draper-Aliassime

Un po’ il vento, un po’ il campo, un po’ l’essere andato sotto contro un avversario incontrato settimana scorsa. Jannik Sinner ha dovuto fronteggiare diversi ostacoli nel match dei quarti di finale vinto in rimonta per 3-6, 7-6(3), 7-5 contro Rublev. In attesa della semifinale di questa sera (ora italiana) contro Zverev, il tennista italiano numero uno al mondo ha sottolineato cosa ha cambiato nel suo modo di giocare per raggiungere le semifinali in Ohio per la terza volta consecutiva.

Intanto non si placano le polemiche nel mondo del tennis per il caso Draper-Aliassime. Una decisione controversa proprio sul match point che non è stata oggetto di revisione da parte del giudice di sedia e che tanto sta facendo parlare. Con la solita schiettezza Novak Djokovic ha detto la sua sui social senza fare prigionieri.

Sinner: “Ho dovuto cambiare piano partita per battere Rublev”

Ci aveva perso la settimana scorsa a Montreal, ci sta perdendo ieri. Sotto un set a zero, Jannik Sinner ha ammesso di aver dovuto inventare qualcosa per venire a capo della seconda partita nel giro di una settimana contro Andrej Rublev. Il vento ma anche il cemento americano di Cincinnati sono stati un grosso ostacolo per il tennista altoatesino che ha parlato così della partita:

“Era davvero difficile. C’era anche tanto vento. Stare sotto è difficile, stare lì mentalmente… Ho avuto una ottima razione. Non era semplice e quindi sono contento – ha detto Sinner commentando la rimonta su Rublev e ammettendo di aver dovuto cambiare qualcosa nel modo di giocare – Ho modificato alcune cose, con questo vento era molto difficile trovare un buon bilanciamento. Sono entrato in campo con un’idea chiara di gioco, ma ho dovuto presto cambiarla”.

Sinner ha confermato di non sentirsi ancora al 100% ma di essere contento di come ha tenuto mentalmente il match e si sente pronto per affrontare Zverev questa sera in semifinale: “Per andare in finale servirà il mio miglior tennis”. Zverev, n.4 del ranking, che ha superato in rimonta Ben Shelton è la “bestia nera” di Sinner: l’azzurro, infatti, è sotto 1-4 nei precedenti a livello complessivo ed ha perso gli ultimi 4 incontri.

Djokovic: “Imbarazzante il caso Draper-Aliassime”

Nel mondo del tennis non si parla d’altro. E’ diventato virale il match point giocato che ha consentito a Jack Draper di battere Felix Auger-Aliassime agli ottavi di finale proprio a Cincinnati. Appena l’arbitro di sedia ha dichiarato il “game, set match” il canadese visibilmente sorpreso ha protestato sostenendo che Draper avesse schiacciato la palla per terra e poi colpita di nuovo. A rivedere le immagini sembra proprio che la palla tocchi il telaio della racchetta di Draper, rimbalzi a terra e poi venga rimandata con il piatto corde dall’altra parte della rete.

Tutto inutile visto che non c’era la possibilità di rivedere il punto al moviola e non c’erano challenge da questo punto di vista come invece ci sarà agli Us Open. Nonostante Draper fosse d’accordo nel rigiocare il punto, l’arbitro ha confermato la sua prima impressione e dato la vittoria ad Aliassime.

Djokovic è stato drastico con un post social: “È imbarazzante che non abbiamo la riproduzione video di questo tipo di situazioni in campo. Ciò che è ancora più ridicolo è che non abbiamo una regola in vigore che consentirebbe agli arbitri di sedia di modificare la chiamata originale in base alla revisione video che avviene fuori dal campo! Tutti coloro che guardano la TV vedono cosa è successo, eppure i giocatori in campo sono tenuti “all’oscuro” senza sapere quale sia l’esito. Abbiamo Hawkeye per le chiamate di linea, viviamo nel 21° secolo tecnologicamente avanzato! Per favore rispettivi Tour, assicuratevi che questa assurdità non accada mai più!”