Cinque sostituzioni permanenti: c'è il sì dell'International Board

Buone notizie in arrivo per gli allenatori di tutto il mondo.

La regola delle cinque sostituzioni per partita, che era stata introdotta durante i mesi più difficili della pandemia di Coronavirus per contrastare la fatica dovuta alle tante partite ravvicinate, potrebbe venire adottata in maniera permanente.

A farne richiesta è stata l’International Board (IFAB), ovvero l’unico ente autorizzato a modificare le regole del calcio, a margine del meeting annuale.

A riguardo ’IFAB ha presentato una raccomandazione in vista dell’assemblea generale in programma il 4 e 5 marzo 2022 a Zurigo, affinchéla regola delle cinque sostituzioni diventi permanente a partire dalla stagione 2022-’23.

I membri hanno tuttavia convenuto che le singole competizioni debbano mantenere autonomia circala decisione di aumentare il numero di sostituzioni che possono essere effettuate, mantenendo però l’attuale restrizione sul numero di slot nei quali effettuarle, tre più quello dell’intervallo.

Tra gli altri temi affrontati, la conferma delle regola che obbliga il portiere a tenere almeno un piede sulla linea di porta durante i calci di rigore.

