Cio, via libera al ritorno degli atleti russi e bielorussi da neutrali

Si aspetterà invece ancora un po' di tempo per la decisione sulle Olimpiadi.

28-03-2023 19:10

Sorridono gli atleti russi e bielorussi. Il presidente del Cio Thomas Bach ha consentito il ritorno degli atleti, dopo che il 28 febbraio 2022 erano stati esclusi in conseguenza dell’invasione dei loro Paesi all’Ucraina, comprese quelle per le qualificazioni olimpiche ma solo in forma individuale e neutrale.

Queste le parole di Bach: “Prima di prendere una decisione circa le Olimpiadi – ha detto Bach ribadendo la sua responsabilità nei confronti dei diritti umani e della Carta olimpica – verificheremo, nei tempi più lunghi possibili, se e come queste raccomandazioni verranno prese in considerazione. Monitoreremo con attenzione la piena attuazione da parte di tutte le parti interessate”.

“Ma sarebbe inappropriato – continua Bach – fissare tempi precisi: nessuno sa cosa accadrà domani o tra nove mesi. Ci sono peraltro già diversi sport, dal tennis al tennistavolo, dall’hockey ghiaccio alla pallamano e al ciclismo, dal calcio, al basket e al volley di leghe europee, nordamericane e di altri continenti, ai quali gli atleti russi e bielorussi hanno continuato a prender parte senza che dal punto di vista della sicurezza si siano registrati incidenti”.

Il Cio deciderà invece più avanti circa la partecipazione degli atleti russi e bielorussi all’attività internazionale, Giochi di Parigi 2024 e di Milano-Cortina 2026 compresi.