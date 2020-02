Cipollini ancora operato: di nuovo problemi al cuore

Ancora problemi al cuore per Mario Cipollini. Re Leone, riporta la Gazzetta dello Sport, martedì è tornato sotto i ferri per risolvere i problemi cardiaci che lo stanno tormentando da tempo: è il secondo intervento ad Ancona dopo quattro mesi.

"Cipollini è stato ricoverato agli Ospedali Riuniti di Ancona per un intervento programmato. Nell’ultima parte della carriera, Mario ha avuto episodi di fibrillazione atriale, cioè un ritmo non coordinato della parte alta del cuore, gli atrii. Da allora ha avuto episodi che si sono ripetuti con una certa frequenza. Abbiamo colto anche l’occasione per vedere come sta evolvendo la miocardite", sono le parole del dottor Roberto Corsetti alla rosea.

Così SuperMario: "Mi sono scoperto vulnerabile e ho conosciuto la vera sofferenza. Poi, grazie a Dio, quello che ho non è nulla rispetto a quelli che stanno male davvero, che hanno malattie tremende e che magari non lasciano scampo. Ho dovuto comunque cambiare il mio modo di vivere. Poco o tanto, non lo so neanche. Ma mi sono trovato a fare la vita del pensionato. Non ci avevo mai pensato. A gennaio mi è stato concesso di fare qualche sciatina, ma tranquilla, un paio d’orette e a casa al caldo col pigiamino".

"Le medicine le ho viste come piccoli tasselli che ti aiutano a mettere insieme di nuovo la struttura. Mi sentivo come in una terra di nessuno. Come quando vuoi andare a correre ma sai che non puoi perché non sei allenato. Ma sapevo anche che questa fase era necessaria".

SPORTAL.IT | 14-02-2020 08:17