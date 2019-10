Mario Cipollini a processo, le dichiarazioni choc dell'ex moglie

Quanto riportato da Sabrina Landucci in aula ha dei contenuti sconvolgenti: la ex moglie di Mario Cipollini, ex campione del mondo di ciclismo, avrebbe trascorso tre ore con la pistola puntata alla tempia per una gonna troppo corta, secondo il giudizio del marito. Sabrina è anche la sorella dell’ex vice allenatore della Juventus e oggi è la compagna di Silvio Giusti, ex calciatore professionista.

Come riporta il quotidiano Il Tirreno, Sabrina ieri ha deposto in aula, raccontando la sua versione dei fatti: “Eravamo andati a fare un passeggiata in bicicletta e lui mi aveva staccato. Giunta a casa mi cambiai: avevo un appuntamento con l’estetista. Indossai una gonna e lui appena la vide andò su tutto le furie giudicandola troppo corta. Mi prese con forza e mi costrinse ad andare in camera da letto. Lì tirò fuori la pistola e me la puntò alla tempia”.

La prova cardine del processo per maltrattamenti risale al dicembre 2016: la Landucci aveva registrato con il telefonino una conversazione con l’ex campione: “Ti spacco tutta, ti ammazzo, sentirai il rumore delle ossa spezzate”.

I conflitti nella coppia erano cosa ormai di frequenza quotidiana, un crescendo di gelosie, ripicche e tradimenti da parte dell’ex professionista, secondo la versione dell’ex moglie di Cipollini. Episodi sempre più forti, segnali di una parabola discendente che non ha avuto fine, né culmine con la separazione tra i due, avvenuta nel 2012 dopo anni di autentica guerra. Anche dopo gli episodi di violenza e stalking sono proseguiti. Prima dell’udienza, la Landucci non aveva mai denunciato l’episodio della pistola e altre sopraffazioni aggiungendo che non avrebbe rivelato dei maltrattamenti sia per proteggere le figlie (che allora erano minorenni), sia la carriera del campione.

Nel processo Cipollini, oggi 52enne, è accusato di maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti dell’ex moglie e di minacce nei confronti dell’attuale compagno della donna, l’ex calciatore professionista, Silvio Giusti.

VIRGILIO SPORT | 11-10-2019 15:14