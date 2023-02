City, Guardiola: "Retrocessione? Io resto qui, ve lo assicuro"

Il tecnico spagnolo: "Siamo soli contro 19 squadre che non ci aiuteranno, ci difenderemo".

10-02-2023 21:47

In conferenza stampa, Guardiola ha parlato così della brutta situazione in casa City: “Siamo già stati condannati dalla Uefa, ora siamo accusati ancora. Il Manchester City ha già dimostrato la propria innocenza e ora i club di Premier League ci attaccano senza lasciarci difendere”.

Pep Guardiola è andato all’attacco: “Non si tratta di avere amici o nemici, ma di parti interessate. Queste sono le stesse accuse rivolte dalla Uefa per cui il club si è dimostrato innocente. Voglio retrocederci chissà dove… Ci siamo già stati nelle serie inferiori e se ci manderanno lì, torneremo ancora. La Premier League non può decidere nulla, faremo quello che abbiamo fatto con la Uefa. Futuro? Io non mi muovo da qui, ve lo assicuro. Ora voglio restare più che mai. Siamo soli contro 19 squadre che non ci aiuteranno, ci difenderemo”.