Clamoroso in NBA: stop ai playoff per boicottaggio

Clamoroso in NBA. I playoff in corso di svolgimento nella bolla di Orlando sono stati infatti sospesi a causa del boicottaggio dei Milwaukee Bucks, che si sono rifiutati di scendere in campo per gara 5 del primo turno contro gli Orlando Magic.

La decisione è legata a una protesta nei confronti dell’aggressione della polizia a Jacob Black, che rischia di restare paralizzato a seguito di una sparatoria avvenuta proprio nello Stato di Milwaukee, a Kenosha, nel Wisconsin.

Dopo la scelta dei giocatori di Milwaukee di non presentarsi in campo, è toccato a quelli degli Orlando Magic abbandonare il parquet, seguiti dagli arbitri.

Quindi è arrivata la notizia che i giocatori dei Bucks si erano barricati nello spogliatoio con i dirigenti fuori: i Magic hanno già fatto sapere di non voler accettare la vittoria a tavolino che spetterebbe loro per regolamento. La partita è stata cancellata.

Pochi minuti dopo è arrivata la notizia che anche Houston-Oklahoma City, prevista a seguire, non si giocherà, così come Los Angeles Lakers-Portland Trailblazer.

Resta ora da capire cosa ne sarà del proseguimento dei playoff: la tormentata stagione NBA potrebbe essersi conclusa qui.

OMNISPORT | 26-08-2020 23:33