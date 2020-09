Claudia Lai Nainggolan, l'annuncio più atteso dopo il cancro

Claudia Lai ha dimostrato che condividere può rivelarsi potente, anche sul versante della prevenzione e della sensibilizzazione attorno a temi quali la salute e il sostegno verso quanti combattono la loro personale, quotidiana guerra contro il cancro.

La moglie di Radja Nainggolan aveva condiviso il dolore della scoperta di avere un cancro al seno con un post toccante, ma che lasciava intuire quanta forza ci fosse in questa ragazza che ha già affrontato prove complicate, ma sempre da combattente. Adesso Claudia su Instagram ha colpito duro, quel tumore che l’aveva travolta a soli 37 anni: “Scusate, ma io devo festeggiare la mia vittoria!”.

A luglio del 2019, quando annunciò via social di avere un cancro al seno, aveva già sostenuto la diagnosi e l’intervento. Poi sono arrivati i cicli di chemioterapia e i momenti duri, le terapie e anche lo sconforto. Ma a lei, che ha maturato un ruolo e una consapevolezza inediti sui social, non è mai mancata la determinazione.

Anzi, non si è mai sottratta a iniziative legate a Cagliari e ai più fragili, anche durante l’emergenza Covid e ha deciso di godersi ogni istante accanto alle sue due bambine. E’ tornata a vivere in Sardegna, dove ci sono i suoi genitori e gli amici di sempre. Ha deciso di ricostruire anche un quotidiano per sostenere il percorso successivo alle cure e ha iniziato a frequentare una palestra e a tirare di boxe.

La musica, sua grande passione, la sta risollevando e portando a cercare una nuova attività, per sé e non solo.

“Grazie , grazie e ancora grazie a chi in questo fantastico, tra una chemio e l’altra, ha creduto in me! A chi mi ha regalato momenti di puro svago ma soprattutto a chi mi ha insegnata a credere in me stessa! A te @alexcontu77 he hai avuto la pazienza di insegnarmi a suonare anche quando le medicine mi stavano frullando il cervello e non mi ricordavo nemmeno cosa mi avessi spiegato il minuto prima. Grazie perché non è facile passare delle ore con una persona “malata” scontrosa e con mille pensieri x la testa”.