Il dramma di Claudia Lai Nainggolan: il post su Instagram

Con un post su Instagram inaspettato, inconsueto per quanto ha sempre voluto mostrare di sé e della sua famiglia, Claudia Lai Nainggolan ha annunciato la sua malattia e il percorso che dovrà affrontare: la chemioterapia.

Vanta il coraggio di chi, come lei, non solo attraversa ma vive una paura indicibile, Claudia. Ha scritto un post che testimonia la sua attenzione nel sensibilizzare un pubblico ampio, eterogeneo e multiforme quale quello che segue – da sempre – lei e suo marito, il calciatore dell’Inter, Radja Nainggolan.

“E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la CHEMIOTERAPIA“, le parole scelte da Claudia.

In un passaggio intenso e straordinario, questa ragazza di 37 anni, mamma di due bambine, descrive le sensazioni che non può e non deve gestire. Con estrema sincerità, Claudia ammette la sua paura e di quanto comporta nel suo quotidiano sostenere il peso di una prova così complessa da gestire. E non solo per lei.

Claudia Lai è legata a Nainggolan da un sentimento complicato, molto solido nonostante i rumors di una recente crisi tra i due. Si conobbero per caso e da allora non si sono più staccati. All’epoca Claudia lavorava come commessa in un centro commerciale a Villacidro e Radja giocava nel Cagliari. Il loro fu un incontro definitivo, nonostante l’iniziale ritrosia della Lai a unirsi ad un uomo così distante dal suo mondo. Non manca mai, anche oggi, infatti, di ricordare e ringraziare quanto i suoi genitori hanno costruito per offrirle un nido sicuro e accogliente. Suo padre era un maresciallo dei carabinieri in servizio presso la caserma di Serramanna, poco distante da Cagliari, la mamma il suo punto di riferimento.

“E chi lo avrebbe mai detto – si legge sul suo profilo Instagram – che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto PAURA di iniziare una nuova giornata.. paura è dire poco.. che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia 🧟‍♂️🔫 ringrazio con tutto il cuore ❣ la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese di relax dandomi tutta la forza e la positività necessaria ad affrontare tutto…ma soprattutto hanno saputo gestire ogni mio malumore (con un alto livello di sopportazione) IN BOCCA AL LUPO 🐺 A ME E A TUTTE LE PERSONE CHE STANNO VIVENDO IL MIO STESSO INCUBO.. 🤞🎀 #nonperderemaiilsorriso”.

VIRGILIO SPORT | 11-07-2019 10:13