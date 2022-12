Collina designa l’arbitro di Marocco – Croazia: sarà Abdulrahman Al Jassim

16-12-2022 10:47

Un’intera squadra qatariota a dirigere la finale per il 3/4 posto. Questa la scelta di Pierluigi Collina che ha deciso di affidare la direzione del match a Al Jassim Abdulrahman, arbitro alla seconda apparizione in questo mondiale, nella prima, infatti, ha diretto la sfida del girone tra Stati Uniti e Galles.

Niente paura, però, l’esperienza internazionale non manca: nel suo palmares 32 gare di Champions League Asiatica, 4 in Coppa d’Asia e una ai mondiali per club.

In sala Var spazio a Julio Bascunan (Cile) coadiuvato da Pol Van Boekel (Olanda) con Bruno Pires al fuorigioco mentre il supporto VAR sarà Armando Villarreal.