Collovati: “Inzaghi? Visto il campionato, sarebbe da esonero subito”

Duro l'ex difensore con il tecnico dell'Inter, atteso questa sera dal ritorno dei quarti di finale contro il Benfica in Champions

19-04-2023 16:12

Non usa mezzi termini Fulvio Collovati, durante la trasmissione Calcio Totale su Rai Sport, a proposito della situazione dell’Inter, ma soprattutto del suo allenatore Simone Inzaghi: “In campionato ne ha perse 11, ha fatto 1 punto nelle ultime 5. E’ in fase calante, in campionato sarebbe da esonero immediato. C’è la Champions… E la società terrà conto di tante cose, di problemi nello spogliatoio, di molti aspetti. Non credo che Inzaghi rimarrà ma il discorso Champions è aperto e l’Inter può andare in finale”. E allora la stagione prenderebbe comunque una piega diversa, per i nerazzurri.