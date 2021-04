Colpo del Manchester City, Sarmiento ha firmato

Colpo in prospettiva per il Manchester City, che si è assicurato le prestazioni del giovane talento argentino Dario Sarmiento. Esterno offensivo d’attacco, è entrato quest’anno al 24° posto della NXGN, la classifica dei 50 migliori talenti internazionali nati a partire dal 1 Gennaio 2002, selezionati da Goal.​ “Il Club Estudiantes de La Plata informa che, avendo adempiuto ai patti stabiliti nell’accordo stipulato con il Manchester City, il calciatore Dario Sarmiento entrerà a far parte della squadra inglese a partire dal 1° luglio. In Prima Divisione ha giocato 22 partite: 18 tra Super League, Professional League Cup e Diego Armando Maradona Cup e 4 tra Argentina Cup e Super League Cup, per un totale di 692 minuti di gioco”.

Arriva al Manchester City dall’Estudiantes la Plata, che ha annunciato il suo trasferimento attraverso un comunicato ufficiale. L’accordo è stato annunciato su Instagram anche dall’agente del calciatore, Luciano Galletti.

Brevilineo, ama partire da destra per rientrare sul sinistro, caratteristica che ovviamente ha scatenato immediati paragoni con Lionel Messi. Vedremo se Pep Guardiola dal prossimo anno saprà valorizzarlo proprio come fece con la Pulce ai tempi del Barcellona.

OMNISPORT | 30-04-2021 18:17