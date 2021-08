Colpo dell'Ascoli a Perugia

Colpo dell’Ascoli, che si è imposto a Perugia per 3-2 nella partita valida per la seconda giornata di Serie B. La squadra di Sottil, avanti con Saric, si è fatta raggiungere da Carretta e superare all’inizio della ripresa da Rosi. Poi ancora Saric con una magia al 55′ e Dionisi al 60′ hanno ribaltato il risultato per i bianconeri, ora primi insieme a Brescia e Pisa con due vittorie.

Il tecnio degli umbri Massimiliano Alvini ha commentato così il ko dei suoi: “Siamo partiti non bene, prendendo un gol evitabile e rischiando di prenderne un altro, poi ci siamo sistemati e abbiamo fatto una buona partita, leggendola bene. Ci è mancata forse un po’ di lucidità negli ultimi 7-8 minuti ma abbiamo perso per un rigore assegnato con il Var e credo che alla fine il pari sarebbe stato più giusto. Se aspetto altri rinforzi? Non voglio parlare di queste cose, stasera sono contento di quello che hanno dato tutti, anche quelli che sono entrati nella ripresa quando abbiamo cambiato qualcosa perché avevamo speso tanto soprattutto sugli esterni”.

OMNISPORT | 28-08-2021 23:56