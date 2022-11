13-11-2022 17:04

La Roma ha pareggiato per 1-1 all’Olimpico in extremis con il Torino in una delle partite della 15esima giornata di A. Dopo un primo tempo con poche emozioni, in cui i giallorossi hanno confermato le difficoltà in avanti, gli ospiti sono passati a sorpresa al 55′ con il centrocampista polacco, bravo ad inserirsi sul cross di Singo e a battere di testa Rui Patricio.

Nel finale al cardiopalma il neo entrato Dybala ha dato verve ai capitolini e guadagnato un rigore che però Belotti ha sprecato tirando sul palo al 92′. I giallorossi hanno comunque pareggiato poco dopo con Matic, a segno con uno splendido tiro al volo dopo la traversa di Dybala. Roma sesta a 27 punti insieme all’Atalanta, Torino nono a 21.

In un’altra partita delle 15 della quindicesima giornata di Serie A, il Monza ha travolto per 3-0 la Salernitana grazie alle reti di Carlos Augusto, Dany Mota e Pessina su rigore. Prestazione da incorniciare per la squadra di Palladino, in superiorità numerica dal 74′ per l’espulsione di Candreva per doppio cartellino giallo. Grazie a questo successo i brianzoli salgono al 14esimo posto a 16 punti, mentre i campani sono dodicesimi a 17.

Colpo esterno dello Spezia a Verona: Nzola con una doppietta ha ribaltato la rete iniziale di Verdi. I liguri sono ora a +6 dalla zona retrocessione, mentre l’Hellas resta sconsolatamente ultimo.