Colpo di scena Sinner: rottura con Piatti, in arrivo il 'super coach'

12-02-2022 11:03

La stagione di Jannik Sinner è iniziata con il piede giusto, nonostante la recente positività al Coronavirus che ha costretto il classe 2000 a modificare in corsa il proprio calendario.

Le ottime performances in ATP Cup con la maglia dell’Italia e i quarti di finale raggiunti agli Australian Open, dove il talento di San Candido si è arreso solo a Stefanos Tsitsipas, poi superato in semifinale da Daniil Medvedev, hanno chiarito come dopo un 2021 da sogno con cinque titoli in bacheca e l’ottimo ingresso in corsa nelle ATP Finals al posto dell’infortunato Matteo Berrettini, quest’anno possa essere quello della consacrazione.

Sinner e il silenzio “sospetto” dopo gli Australian Open

Eppure, proprio dopo la fine dell’avventura in Australia qualcosa sembra essersi incrinato. Jannik Sinner ha contratto il Covid-19 dopo l’eliminazione a Melbourne e da quel momento è sparito anche dai suoi amati social. Pausa di riflessione? O piuttosto un momento delicato a livello di scelte per il proprio futuro?

Proprio a Melbourne, infatti, durante l’ottavo di finale contro Taro Daniel, è avvenuto un episodio che non è passato inosservato e che sembra destinato ad avere conseguenze importanti sul futuro a breve-medio termine di Jannik: la rottura con il coach Riccardo Piatti.

Sinner, lo scontro con Piatti a Melbourne: divorzio in vista con il coach

La risposta a muso duro al proprio angolo e in particolare allo stesso Piatti nel momento più difficile del match contro il giapponese sembra infatti essere stata solo l’ultima goccia di un rapporto incrinatosi da tempo e che ha convinto Jannik a cambiare allenatore già all’inizio di questa stagione.

Del resto da tempo si inseguono le voci circa l’ingresso nello staff di Sinner di ex leggende della racchetta, da John McEnroe fino a Boris Becker, tutti allettati dalla possibilità di diventare coach di uno dei talenti più puri del tennis mondiale.

“Io la uso la testa, ma tu devi stare calmo!” aveva urlato Sinner al proprio angolo durante la partita contro Daniel. Queste parole sarebbero state appunto solo la punta di un iceberg fatto di incomprensioni e insofferenza reciproca: da una parte la voglia di Jannik di percorrere con calma i gradini verso la gloria, dall’altra la delusione di Piatti che avrebbe forse voluto vedere progressi più consistenti nel percorso di Sinner verso il trionfo in uno Slam.

Jannik Sinner e la scelta del nuovo “super coach”

Nulla è ancora deciso in via ufficiale e anzi Sinner potrebbe anche decidere di tenere Piatti nel proprio staff come allenatore affiancandolo però a un “super coach” da scegliere tra i grandi della storia più o meno recente della racchetta.

Resta da capire come Piatti accetterebbe di essere affiancato da una sorta di “tutor”, dopo aver reagito negativamente alle voci su McEnroe, ma resta il fatto che molte stelle del tennis attuale hanno scelto di affidarsi a un super coach, da Roger Federer con Stefan Edberg e Ivan Ljubicic fino allo stesso Tsistipas che si è appena affidato a Thomas Enqvist, per non parlare dello storico sodalizio tra Andy Murray e Ivan Lendl, ma soprattutto dell’altra stellina tra i Millennials, Carlos Alcaraz, entrato nella “scuderia” di Juan Carlos Ferrero.

Sinner potrebbe fare lo stesso percorso mettendo al proprio fianco un ex campione che sa come si vincono gli Slam e come si possono sopportare anche sul piano psicologico gli inevitabili alti e bassi dei primi anni di carriera.

Per ora vige il massimo riserbo su chi sarà il big che seguirà Sinner, ma Boris Becker potrebbe essere in pole position. Se ne saprà di più quando Jannik tornerà sui campi.

OMNISPORT