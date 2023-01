26-01-2023 12:15

La prima domanda da porsi, dopo l’estenuante giornata trascorsa nella ricostruzione della separazione di Shakira da Gerard Piqué, è se tutto ciò che sarebbe dovuto rimanere privato è rimasto tale. Se, insomma, nel pubblico oltre alla lite tra l’ex e la suocera, mamma di Piqué, e la foto social del giocatore con Clara Chia Marti, nuova compagna, potrebbe confluire altro che già non abbia trovato alloggio tra i versi della canzone generata dall’autrice colombiana e a livelli di performance senza precedenti.

Piqué, nuovo smacco all’ex Shakira

Su Instagram, con una foto molto sobria e contrariamente a quel che normalmente si cela dietro a uno scatto social quasi in autonomia dalla neo coppia, l’ex calciatore del Barcellona avrebbe ufficializzato la relazione con la modella Clara Chia Marti, la 22enne con la quale avrebbe tradito Shakira e intrapreso una relazione, ora resa davvero di dominio pubblico.

Un ultimo atto, in questa guerra mediatica animata anche da componenti romanzesche con strega sul balcone all’indirizzo della dimora della suocera, come quello dell’ex sarebbe la replica – l’ennesima – al repertorio di accuse, allusioni e ripicche sul piano pubblico che l’artista avrebbe condiviso in una sequenza ininterrotta di dettagli dolorosi, ma altrettanto densi di veemenza verso la nuova compagna, la modella conosciuta pare nella sua azienda.

Shakira sfoga la sua rabbia: guerra mediatica con Piqué

Dopo la Twingo, il Casio e la replica ufficiale da parte dell’azienda produttrice e anche la lite – davvero superflua considerato il clima di tensione già evidente – questa atto di serena e pacata condivisione si contrappone allo sfogo a tratti debole, a tratti rabbioso di un testo che in alcuni passaggi muove delle accuse alla nuova fidanzata dell’ex.

Insomma, gli scivoloni non sono mancati, da parte di entrambi e con dei risvolti dalle proporzioni e dalle risonanze esagerate.

La relazione di Piqué diventa ufficiale

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane sui media spagnoli, la modella spagnola avrebbe incontrato per la prima volta Piqué nella sua azienda, per ragioni di natura professionale e con lui avrebbe intrapreso una relazione con presentazioni in famiglia, confermata da alcune foto senza commenti ufficiali da parte degli attori, impegnati a replicare con gesti alquanto plateali.

Fino ad ora, insomma, circolavano soltanto immagini rubate della nuova coppia anche perché, considerata la rilevanza e la complessità della vicenda anche sul piano della separazione sul fronte legale, Piqué sarà stata consigliato di mantenere una certa cautela optando per una esposizione solo a cose fatte.

La foto in famiglia che ha fatto infuriare Shakira

A Natale, Gerard Piqué (uscito dal campo in via definitiva e concentrato sui suoi nuovi progetti imprenditoriali) aveva presentato la nuova compagna alla sua famiglia: il settimanale Chi lo scorso 18 gennaio ha pubblicato uno scatto, prima pubblicato dai media spagnoli e risalente alle festività natalizie, che ritrae il calciatore con i suoi genitori e la neo fidanzata, Clara Chia Marti.

Un idillio di serenità e sorrisi, di contro allo scontro duro anche con la suocera che si starebbe consumando tra il clan Piqué e Shakira che non avrebbe affatto gradito e che – rammentiamo – è madre dei due figli del giocatore, Milan e Sasha per la cui custodia la coppia è già finita in tribunale.

