Colpo mercato della Trek Segafredo: arriva Thibau Nys

Ottima notizia in chiave mercato per la Trek Segafredo. Dal 1° agosto 2022 infatti, Thibau Nys si aggregherà al team statunitense come stagista e poi dall’inizio del 2023 con un contratto di due anni.

Il 19enne belga proseguirà nel suo doppio programma: alle corse su strada infatti, abbinerà il ciclocross continuando a vestire la maglia della Baloise Trek Lions.

“Sono molto contento di entrare a far parte del team Trek-Segafredo. Lo ritengo uno step importante e penso che questo sia il passo giusto al momento giusto per potermi misurare ai massimi livelli. Correre su strada nel WorldTour è sempre stato un sogno e farlo su una bici Trek lo rende ancora più speciale. Sono contento perché così posso combinare le corse su strada con le gare di ciclocross ai massimi livelli nella Baloise Trek Lions”.

Anche Luca Guercilena, Direttore Generale di Trek-Segafredo, ha voluto esprimere la sua soddisfazione sul fatto che Thibau faccia parte della famiglia Trek. “Thibau è desideroso di proseguire con la sua duplice carriera e noi abbiamo già una buona esperienza nel bilanciare le doppie ambizioni di strada/ciclocross. I suoi risultati nel ciclocross sono eloquenti e lo hanno già messo saldamente nel nostro radar di talenti emergenti. Il titolo europeo su strada poi è stato il fiore all’occhiello che lo ha reso ancora più interessante per noi”.