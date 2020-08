Colpo Tottenham: c'è Doherty per Mourinho

Il Tottenham mette a segno il terzo colpo del mercato estivo, un altro per José Mourinho dopo Hojbjerg e Joe Hart. E’ infatti ufficiale l’acquisto di Matt Doherty, classe 1992, dal Wolverhampton.

Il terzino destro irlandese ha firmato un contratto fino al 2024 e prenderà la maglia numero 2. Prende il posto nella rosa di Walker-Pieters, ceduto al Southampton a titolo definitivo. Si giocherà un posto con Aurier sulla corsia destra.

Doherty, 29 anni da compiere a gennaio, è stato una colonna degli Wolves: acquistato nel 2010 dai Bohemians, ha trascorso inizialmente due periodi in prestito, prima in scozia all’Hibernian e poi nelle serie minori inglesi al Bury, prima di tornare alla base nel gennaio 2013 e non mollare più.

Lascia il Wolverhampton per quasi 20 milioni di euro, dopo oltre 300 presenze e 28 gol, quattro nell’ultimo campionato. Dal 2018 è anche nazionale irlandese: in maglia verde ha collezionato 9 presenze.

OMNISPORT | 30-08-2020 12:24