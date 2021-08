Come giocherà il Psg di Messi e quanto vale il dream-team dei francesi

Sarà più felice o preoccupato Pochettino dopo l’arrivo al Psg di Messi? La Pulce è la ciliegina sulla torta dell’ennesimo mercato stellare condotto dagli sceicchi che – in barba a qualsiasi fair-play finanziario – hanno fatto incetta di campioni dagli ingaggi stellari (solo Messi guadagnerà 40 milioni di euro a stagione) che vanno ad aggiungersi ad una rosa già ricca di top-player. Condannato a vincere i tecnico del club francese ma con un simile dream-team è il minimo che si possa chiedergli.

Cinque top-player nel mercato estivo per il Psg

Sul mercato non ha badato a spese Al Khelafi che è partito con Wijnaldum per arrivare via via a Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e ora anche Messi.

Ma come giocherà il Psg? Tuchel dovrà fare scelte dolorose ma l’11 di base dovrebbe essere con Gigio Donnarumma in porta, linea a quattro con Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos e Bernat. A centrocampo il nuovo acquisto Wijnaldum al fianco dei confermati Paredes e Verratti. L’attacco è veramente mostruoso: Messi-Neymar-Mbappé con il lusso di avere riserve del calibro di Icardi e Kean solo per dirne due.

Quanto vale la rosa del Psg

Con l’arrivo di Messi il valore della rosa del Psg ha sfondato il tetto del miliardo di euro. Stando alle cifre di Transfermark il club parigino vale oltre 1.117.000.000. Questi i costi dei principali giocatori a disposizione di Pochettino

Gianluigi Donnarumma 25/feb/1999 (22) portiere Italia 65,00 mln €

Keylor Navas 15/dic/1986 (34) portiere Costarica Spagna 12,00 mln €

Sergio Rico Sergio Rico 01/set/1993 (27) portiere Spagna 7,00 mln €

Marquinhos Difensore centrale 14/mag/1994 (27) Brasile-Portogallo 75,00 mln €

Presnel Kimpembe Difensore centrale 13/ago/1995 (25) Francia-RD del Congo 40,00 mln €

Abdou Diallo Difensore centrale 04/mag/1996 (25) Senegal-Francia 25,00 mln €

Thilo Kehrer Difensore centrale 21/set/1996 (24) Germania-Burundi 25,00 mln

Sergio Ramos Difensore centrale 30/mar/1986 (35) Spagna 10,00 mln €

Juan Bernat Terzino sinistro 01/mar/1993 (28) Spagna 16,00 mln €

Layvin Kurzawa Terzino sinistro 04/set/1992 (28) Francia-Guadalupa 12,00 mln €

Achraf Hakimi Terzino destro 04/nov/1998 (22) Marocco-Spagna 60,00 mln €

Colin Dagba Terzino destro 06/set/1998 (22) Francia-Benin 12,00 mln €

Leandro Paredes Mediano 29/giu/1994 (27) Argentina 22,00 mln €

Danilo Pereira Mediano 09/set/1991 (29) Portogallo-Guinea-Bissau 20,00 mln €

Marco Verratti Centrale 05/nov/1992 (28) Italia 55,00 mln €

Georginio Wijnaldum Centrale 11/nov/1990 (30) Olanda Suriname 30,00 mln €

Rafinha Centrale 12/feb/1993 (28) Brasile-Spagna 15 milioni

Ander Herrera Centrale 14/ago/1989 (31) Spagna 13,00 mln €

Neymar Ala sinistra 05/feb/1992 (29) Brasile 100,00 mln €

Leo Messi attaccante Argentina 24/giu/1987 (34) Argentina 100 milioni

Julian Draxler Ala sinistra 20/set/1993 (27) Germania 20,00 mln €

Pablo Sarabia Ala destra 11/mag/1992 (29) Spagna 25,00 mln €

Ángel Di María Ala destra 14/feb/1988 (33) Argentina 20,00 mln €

Kylian Mbappé Punta centrale 20/dic/1998 (22) Francia 160,00 mln €

Mauro Icardi Punta centrale 19/feb/1993 (28) Argentina 40,00 mln

SPORTEVAI | 07-08-2021 10:38