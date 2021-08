Il web esplode contro Leo Messi, Psg e Ceferin: bufera sui social

Parigi val bene…un Messi? Lontani i tempi in cui si sognava la Pulce in serie A (ricordi, Inter?), oggi il campionato italiano è alle prese con l’emorragia dei campionissimi mentre il Psg calpesta tutto e tutti nella sua imponente campagna acquisti. La notizia che Messi avrebbe lasciato il Barcellona per motivi economici aveva già scosso il mondo dei tifosi di tutti i paesi ma a versare l’ultimo cucchiaio di amarezza è stata l’ufficialità del suo passaggio ai ricchi sceicchi del Psg. Sui social è tutti contro tutti: nel mirino la Pulce, che ha preferito i petroldollari all’opportunità di una sfida meno semplice, il club francese che ignora tutte le regole del Fair-play e l’Uefa di Ceferin che consente tutto senza batter ciglio.

I tifosi attaccano Messi e l’Uefa

Fioccano i commenti su twitter: “Ora Ceferin inserirà la regola che si potrà giocare in 13 ed eventualmente con due palloni perché il calcio è del popolo che si deve distrarre” o anche: “Adesso manca che il PSG si acquisti Hamilton per guidare il pullman della squadra e dopo li hanno tutti” oppure: “Dopo il recente calciomercato del PSG sto rivalutando il progetto Superlega. Continuo ad essere contraria alla formula chiusa proposta, ma il progetto è l’unico modo per equilibrare un calcio in mano agli emiri e al PSG su tutti”.

Messi perde colpi nell’immaginario collettivo

Ne esce malissimo anche Messi: “il suo addio al Barcellona mi ha scosso parecchio ma la cosa che più fa schifo è che uno come lui vada al PSG solo per soldi, avrei preferito andasse in un campionato più equilibrato in una squadra diversa. Devo dire che mi è sceso parecchio” o anche: “C’era una volta un giocatore che prese il contratto e lo firmó in bianco. Messi impara da Del Piero” oppure: “Messi innamorato più del denaro che del club che lo ha reso quello che é e che ha contribuito a mandare in bancarotta con stipendi fuori logica. Assurdo” e ancora: “Messi sceglie la strada più comoda, un alieno coi piedi, ma privo di mentalità calcistica. Mi dispiace dirlo, ma Cr7 in questo gli mangia in testa 100 volte” e infine: “Il passaggio di Messi dal Barca al Paris Saint Germain è uno schiaffo alla povertà e a tutti noi tifosi, ultimi romantici di un calcio che non c’è più… Ma Ceferin in tutto questo, dov’è? È per caso alla ricerca di chi non riesce a chiudere un prestito con diritto di riscatto?”

SPORTEVAI | 07-08-2021 09:26