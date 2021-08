Lionel Messi, è fatta: arriva l'annuncio ufficiale del trasferimento

“Le trattative sono ufficialmente concluse. Più tardi l’annuncio”: Tamim bin Hamad Al Thani, fratello dell’emiro del Qatar proprietario del PSG Khalifah Bin Hamad Al-Thani, ha confermato sui social l’imminente trasferimento di Lionel Messi al Paris Saint Germain.

Un’operazione fino a pochi giorni fa impensabile, ma che è diventata realtà dopo il clamoroso divorzio tra la Pulce e il Barcellona per motivi economici.

Secondo le indiscrezioni, Lionel Messi, che andrà a formare un tridente stellare con Mbappé e Neymar sotto la Torre Eiffel, percepirà un ingaggio da 35 milioni di euro a stagione. I dialoghi tra gli agenti del giocatore e la società francese si sono intensificati nelle ultime ore, fino a trovare un accordo.

Messi ha lasciato Ibiza, il luogo dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia, per seguire di persona la vicenda: scosso per l’addio forzato al Barcellona per motivi economici, ha scelto Parigi per il suo futuro. Nelle ultime ore il sei volte Pallone d’Oro ha parlato con l’allenatore dei francesi e connazionale Maurizio Pochettino.

Per il Psg è l’ennesimo acquisto di peso per una squadra ora davvero stellare: prima della Pulce sono sbarcati in Francia Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, e Wijnaldum. Già si scatenano le polemiche sui social in merito al fair play finanziario della Uefa, ormai obsoleto e completamente ignorato dall’emiro.

