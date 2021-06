Compleanno solidale per Koulibaly: invia aiuti in Senegal

Nel giorno del suo compleanno, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly conferma di essere un calciatore particolarmente attento alle tematiche sociali, soprattutto legate alla sua terra natale.

Il centrale partenopeo ha infatti deciso di far partire dal porto di Napoli una nave indirizzata in Senegal, con cibo e materiale sanitario di vario tipo. Sull’imbarcazione erano infatti presenti due ambulanze, oltre a lettighe, camici ospedalieri e mascherine. Il carico dovrebbe arrivare a Dakar tra circa una settimana, facendo felici tanti connazionali meno fortunati di lui.

Non è certo la prima volta che Koulibaly compie gesti di questo tipo. In questo periodo, infatti, durante le sue vacanze in Africa, il difensore ha visitato molte associazioni che si occupano di bambini disagiati. Sui social, ha postato diverse storie che lo ritraggono mentre gioca a calcio con questi ragazzini o li aiuta in determinati lavoretti artigianali.

Una bella dimostrazione di umanità quindi, che fa capire quanto spesso e volentieri i calciatori non siano indifferenti verso tematiche di questo genere.

OMNISPORT | 22-06-2021 16:59