Con la crono Pogacar mette il Tour in discesa: "Giornata stupenda"

Tadej Pogacar potrebbe aver già dato un chiaro indirizzo al Tour de France 2021. Con l’eccezionale vittoria nella crono di Laval, lo sloveno non solo ha fatto chiaramente intendere di possedere una condizione simile a quella dello scorso anno ma, grazie al distacco inflitto ai rivali, ha anche compiuto un primo e importante passo avanti verso la riconferma.

Sebbene infatti la Grande Boucle sia ancora lunga, considerate le doti in salita del nativo di Komenda, nella crono odierna Pogacar ha accumulato un gap già rassicurante nei confronti degli avversari i quali, a partire da venerdì, dovranno davvero spremersi per provare a mettere in difficoltà il campione uscente.

“Quest’oggi è stata una giornata stupenda per me. Non ho commesso alcun tipo di errore” ha dichiarato Pogacar dopo l’arrivo.

“Ho trovato anche la strada perfetta e la temperatura giusta per poter spingere al massimo, a differenza di altri corridori che hanno trovato la pioggia” ha ammesso lo sloveno (ora 2° nella generale a 8” da van der Poel) prima di mostrarsi decisamente sorpreso per la performance fatta registrare oggi.

“Nelle scorse cronometro sbagliavo sempre qualcosa perché spingevo troppo forte fin da subito. Quest’oggi ho trovato subito una salitella, ma sono riuscito a scandire subito un buon ritmo arrivando dalla ricognizione della prova. L’obiettivo era semplicemente quello di non perdere tempo sui rivali, invece ho guadagnato”.

OMNISPORT | 30-06-2021 18:29