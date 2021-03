Conegliano fa sua la Coppa Italia, Novara battuta 3-1

L’Imoco Conegliano vince la terza Coppa Italia della sua storia dopo quelle del 2017 contro Piacenza e del 2020 contro Busto Arsizio sconfiggendo nella finale di Rimini l’Igor Gorgonzola Novara per 3-1 battendola per la prima volta nella sfida decisiva dopo le sconfitte del 2018 e 2019.

25-17 25-23 22-25 25-18 il punteggio dei set per le venete che hanno avuto in cattedra la solita, irresistibile, Paola Egonu, autrice di 37 punti, ma anche Miriam Sylla non è stata da meno con 20. Per le piemontesi, battute per la prima volta in una finale di Coppa Italia dopo 3 vittorie, 15 punti di Caterina Bosetti.

