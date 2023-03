Conference League 2022-2023: AZ Alkmaar-Lazio: le formazioni ufficiali

Sarri cerca la rimonta con un terzetto tutto tecnica e rapidità, ma i romani devono tenere d'occhio Pavlidis.

16-03-2023 20:01

Tutto pronto all’AFAS Stadion per la gara di ritorno tra AZ Alkmaar e Lazio, con i biancocelesti che provano a compiere un’impresa per ribaltare il kappaò tra le mura amiche.

La Lazio, che non ha segnato in tre delle quattro trasferte nei Paesi Bassi, schiera il terzetto offensivo composto da Cancellieri, Felipe Anderson e Zaccagni, ma confida nella vena inventiva di Milinkovic-Savic; pericolo numero uno tra i padroni di casa è Pavlidis, a segno in quattro occasioni nelle tre ultimi esibizioni europee. Fari puntati sull’ex rossonero Kerkez, che ha segnato il 2-1 nove giorni fa.

Queste le formazioni ufficiali:

AZ Alkmaar (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Goes, Chatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Clasie; Odgaard, Mijnans, Karlsson; Pavlidis. All. Jansen.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic-Savic, Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

Calcio d’inizio alle 21,00: dirige lo sloveno Zug.