Conference League, Fiorentina-Betis Siviglia: probabili formazioni, orario e dove vederla

Tutte le ultimissime sulla semifinale di ritorno della competizione continentale: Palladino, fresco di rinnovo, punta a riscattare le due finali perse con Italiano in panchina

Allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze si riparte dal 2-1 maturato in terra andalusa sette giorni fa, con la Fiorentina di Raffaele Palladino chiamata a ribaltare il risultato che in questo momento consentirebbe al Betis Siviglia di staccare il pass per la finale di Conference League. Tutto pronto per una serata che può entrare nella storia del club di Rocco Commisso, intenzionato a riscattare le due finali perse con Italiano in panchina. Di seguito tutte le ultimissime sulle probabili formazioni e tutte le info utili per vedere la semifinale di ritorno in diretta tv e streaming.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Betis Siviglia

Ad una settimana dal ko di Siviglia, la Fiorentina si rituffa in Conference League per provare a regalarsi l’ultimo atto della UEFA Conference League. Alla vigilia di un match così importante, il primo segnale è arrivato dalla società, che ha deciso di ufficializzare il prolungamento di contratto di Raffaele Palladino fino al 30 giugno 2027. Ora, però, tocca rispondere sul campo con una prestazione all’altezza delle aspettative di un “Franchi” tutto esaurito.

In campo i titolarissimi, nel 3-5-2 disegnato dal manager partenopeo: De Gea tra i pali, con Pongracic e Ranieri ad affiancare Comuzzo in difesa. Sulle corsie esterne spingeranno come di consueto Dodo e Gosens, con il tedesco che è stato appena riscattato dall’Union Berlino ed è diventato a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. In mediana spazio a Mandragora, Adli e Fagioli, con Gudmundsson a supportare Moise Kean in avanti.

Sponda biancoverde, riflettori puntati su Antony e Isco, grandi protagonisti nel primo round del doppio confronto. Bakambù sarà il punto di riferimento avanzato, mentre Johnny Cardoso e Fornals faranno da schermo dinanzi alla retroguardia guidata dal tandem Bartra-Natan. In porta confermato Vietes.

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Betis Siviglia:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. R. Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Richardson, Parisi, Folorunsho, Zaniolo, Colpani, Beltran, Caprini.

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Vietes; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Johnny Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ez Abde; Bakambu. All. M. Pellegrini.

A disposizione: Adrian, Bellerin, J. Rodriguez, Ricardo, Altimira, Lo Celso, Sabaly, Mendy, Garcia, German.

Dove vedere Fiorentina-Betis Siviglia in diretta tv e streaming

Fiorentina-Betis Siviglia sarà trasmessa in diretta tv sui canali 201 e 252 di Sky e in chiaro su TV8, canale che trasmette i main events del palinsesto Sky. Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, le cui applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.

Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali di Fiorentina e Betis Siviglia, con contenuti originali e dichiarazioni dei protagonisti su Facebook, Instagram e X. Gli highlights della partita saranno disponibili poco dopo il triplice fischio sul canale YouTube ufficiale di Sky Sport. Potrete seguire la webcronaca testuale di Fiorentina-Betis Siviglia online su Virgilio Sport.

L’arbitro di Fiorentina-Betis Siviglia: i precedenti

Toccherà allo svedese Glenn Nyberg dirigere Fiorentina-Betis Siviglia, semifinale di ritorno della UEFA Conference League. Il fischietto originario di Sater sarà coadiuvato dai connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Mohammed Al-Hakim. In sala agiranno Var gli olandesi Pol van Boekel e Clay Ruperti.

Arbitro FIFA dal 2016, il classe ’88 non vanta nessun precedente con Fiorentina e Betis. In carriera, però, ha diretto due partite della Roma e una di Milan, Inter e Lazio in Europa. Vanta 17 apparizioni in Champions e 16 in Europa League, mentre in Conference ha arbitrato appena 7 partite, avendo scalato posizioni nelle gerarchie del designatore Rosetti.