Conference League, Fiorentina-West Ham: probabili formazioni

Così in campo i Viola e gli inglesi

07-06-2023 08:15

Alla Eden Arena di Praga questa sera alle 21.00 andrà in scena l’ultimo atto della finale di Conference League. La Fiorentina sfiderà il West Ham per quello che è l’ultimo atto della terza competizione europea, vinta lo scorso anno dalla Roma. La gara sarà trasmessa dalle reti Sky (anche su TV 8 in chiaro). Così in campo le due squadre.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. All. Moyes.