Conference League, Fiorentina-West Han: finale all'arbitro Del Cerro Grande

Lo spagnolo dirigerà la finale in programma mercoledì 7 giugno alle ore 21 allo stadio Eden Arena di Praga

22-05-2023 15:14

Sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande ad arbitrare Fiorentina-West Ham, finale di Conference League in programma mercoledì 7 giugno alle 21 allo stadio Eden Arena di Praga. Si tratta di un fischietto esperto, internazionale dal 2013, ma alla sua prima finale in una competizione Uefa per club. Il 47enne ha diretto quest’anno cinque gare in Champions League e una in Conference League, compreso il ritorno dei quarti di Champions tra Inter e Benfica.

Del Cerro sarà assistito dai connazionali Pau Cebrian Debis e Guadalupe Porras Ayuso, con Diego Barbero Sevilla come assistente dell’arbitro di riserva. Anche il quarto uomo, Jesús Gil Manzano, sarà spagnolo. Il ruolo di Var è stato assegnato a Juan Martínez Munuera (Spagna), che sarà affiancato da Alejandro José Hernández Hernández (Spagna) e Tiago Bruno Lopes Martins (Portogallo).