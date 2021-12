Conference League, il sorteggio dei playoff

13-12-2021 15:19

Giornata di sorteggi per il calcio europeo. Dopo l’errore compiuto in quello della Champions, che sarà interamente rifatto, è stata la volta dell’Europa League con i duri impegni delle tre italiane.

Dopo le due competizioni maggiori, sono stati sorteggiati i playoff di UEFA Conference League.

Negli ottavi ci sarà anche la Roma, grazie al primo posto ottenuto nei gironi di Conference League davanti al Bodo/Glimt, che invece giocherà i sedicesimi. I giallorossi non dovranno così affrontare le sfide di febbraio, ma giocheranno direttamente a marzo per provare a riprendere un cammino vincente e trionfare in primavera.

Ecco gli accoppiamenti, partite d’andata il 17 febbraio, ritorno il 24.

Marsiglia-Qarabag

PSV-Maccabi Tel Aviv

Fenerbahçe-Slavia Praga

Midtjylland-PAOK

Leicester-Randers

Celtic-Bodo/Glimt

Sparta Praga-Partizan

Rapid Vienna-Tottenham o Vitesse

