Conference League, Moyes esalta bomber Scamacca

07-10-2022 20:27

Dopo essersi sbloccato in Premier League contro il Wolverhampton, Gianluca Scamacca continua a soddisfare le aspettative di David Moyes, suo allenatore al West Ham, e non solo per la quarta rete in cinque esibizioni europee, valsa la vittoria contro l’Anderlecht: “E’ un ragazzo straordinario, capisce addirittura il mio accento scozzese! Sta giocando molto bene e sa che deve migliorare, ma ne ha la possibilità: è al debutto in questo campionato e a tutti serve tempo, tranne che ad Haaland.. Ho la fortuna di disporre di Michail Antonio, quindi l’inserimento di Gianluca è stato graduale e lui ha avuto minore pressione. E’ il modo migliore di gestire un giovane che arriva da fuori. Ha caratteristiche importanti e in prospettiva sarà decisivo sia con l’Italia che con noi: Ogbonna lo ha facilitato nell’inserimento, ma il suo inglese è ottimo e ha saputo adattarsi al gioco in maniera umile. L’attaccante qui non riceve solo i cross, ma deve pressare e partecipare alla costruzione e lui lo sta facendo”.