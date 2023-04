Conference League, Nico Gonzalez è pronto: "Sto tornando a fare la differenza"

La punta argentina della Fiorentina: "Sono le partite che piacciono a me, mi sento il giocatore che era arrivato in Italia".

12-04-2023 19:42

Nico Gonzalez si sente pronto a rivestire i panni di trascinatore dei viola, non solo dal dischetto: “Sono le partite che a me piacciono, in campo si deve lasciare la vita: si deve portare un risultato utile a Firenze. Siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando bene: ho il compito di tornare a fare la differenza, come quando sono arrivato in Italia. Non importa se ci saranno 43 mila tifosi polacchi, in campo si gioca undici contro undici; ci vogliono determinazione su ogni pallone e testa lucida. I rigori? Serve concentrazione e pensare che i compagni confidano in me”.