Conference League: chi si è qualificato agli ottavi, il sorteggio e i possibili rivali della Fiorentina

Tutti gli accoppiamenti dei playoff. Ecco chi potrà sfidare la squadra di Palladino, già qualificata agli ottavi. Tutto quello che c'è da sapere

Archiviato il girone unico, la Conference League entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta. Le prime otto classificate, tra cui la Fiorentina di Raffaele Palladino, hanno conquistato l’accesso diretto agli ottavi di finale. Per le squadre che si sono piazzate dal nono al ventiquattresimo posto, invece, il cammino verso il trofeo passerà dai playoff.

Di seguito, gli accoppiamenti dei playoff. Per conoscere il tabellone completo degli ottavi di finale bisognerà attendere il sorteggio in programma il 21 febbraio. Nel frattempo, iniziano a delinearsi i possibili profili dei futuri avversari della viola.

Playoff, gli accoppiamenti del sorteggio

Alle 13, a Nyon, è andato in scena il sorteggio per i playoff di Conference League. Come ospite, presente l’ex difensore polacco Michal Zewlakow. Di seguito, gli accoppiamenti:

Gent-Real Betis

Celje-Apoel

Copenaghen-Heidenheim

Omonoia-Pafos

TSC-Jagiellonia

Vikingur-Panathinaikos

Molde-Shamrock Rovers

Borac-Olimpija

I playoff della Conference League si giocheranno a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Il ritorno si disputerà in casa delle squadre teste di serie. Le vincitrici di questi confronti accederanno agli ottavi di finale, dove affronteranno le prime otto classificate della fase a gironi. Come specificato dalla UEFA, durante gli ottavi sarà possibile incrociare sia squadre della stessa federazione nazionale, sia avversari già affrontati nella fase a gironi. L’andata dei playoff si terrà il 13 febbraio 2025, mentre il ritorno è fissato per il 20 febbraio 2025.

Teste di serie

Jagiellonia

Shamrock Rovers

Apoel

Pafos

Panathinaikos

Olimpija Ljubljana

Real Betis

Heidenheim

Non teste di serie

Gent

Copenhagen

Vikingur

Borac

Celje

Omonoia

Molde

TSC

Conference League, le squadre qualificate agli ottavi

Tra le squadre che hanno conquistato l’accesso diretto agli ottavi di finale di Conference League, spicca il Chelsea di Maresca, dominatore della fase campionato. Gli inglesi, primi in classifica con punteggio pieno, vantano anche il miglior attacco della competizione con 26 gol all’attivo. Tra questi, tre portano la firma del 18enne Guiu, protagonista nel 5-1 rifilato allo Shamrock Rovers a Stamford Bridge.

La Fiorentina di Raffaele Palladino ha chiuso al terzo posto, staccando il pass per gli ottavi insieme al Guimaraes, con cui ha pareggiato 1-1. Avanzano anche l’SK Rapid, autore del 3-0 ai danni del Copenaghen, e il Lugano, dopo il 2-2 contro Pafos. Djurgarden e Legia Varsavia completano la lista delle qualificate: gli svedesi hanno superato per 3-1 i polacchi, che hanno conquistato la qualificazione nonostante la sconfitta. L’ultima ad aver strappato il pass per gli ottavi è il Cercle Bruges, protagonista di una rimonta contro il Basaksehir.

Le squadre qualificate agli ottavi

Chelsea

Vitoria Guimaraes

FIORENTINA

SK Rapid

Djurgarden

Lugano

Legia

Cercle Brugge

Fiorentina, le possibili rivali agli ottavi

La Fiorentina, avendo chiuso al terzo posto nella fase a gironi, si collocherà nell’ultimo slot di uno dei due lati del tabellone della Conference League. Le potenziali avversarie per gli ottavi di finale saranno le squadre che hanno terminato la prima fase al 13º, 14º, 19º e 20º posto: Panathinaikos, Olimpia Lubiana, Vikingur o Borac. Il verdetto finale arriverà il 21 febbraio 2025. La Fiorentina potrebbe incrociare il Chelsea di Maresca, finendo a febbraio nello stesso lato del tabellone.